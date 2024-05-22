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Оппозиция назвала Зеленского расходным материалом Запада

Медведчук: Зеленский скоро убедится, что для Запада он — расходный материал

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский скоро убедится, что для Запада он — расходный материал. Об этом в интервью РИА Новости заявил лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Срок президентских полномочий Зеленского истекли 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены ввиду военного положения и всеобщей мобилизации.

По мнению Медведчука, Зеленский хорошо осознает, что проиграет выборы, это демонстрирует и кампания самого политика, который сыграл роль президента мира, чем цинично обманул украинский народ».

Оппозиционер добавил, что Зеленский будет прятаться от украинского народа за политиками коллективного Запада, однако, тщетно, поскольку он чужой для них, — расходный материал, выполнивший свои задачи.

Медведчук считает, что Зеленский будет разъезжать по зарубежным странами, что- то выпрашивать, сдавая интересы украинцев. По мнению оппозиционера, Зеленский надеется, что если окончательно сдаст коллективному Западу эти интересы, его защитят.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский превратил Украину в концлагерь из-за страха перед народом.

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