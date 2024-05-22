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Стало известно о «массовом исходе» уехавших россиян из Турции

Reuters сообщил о массовом отъезде уехавших россиян из Турции

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@korshunov_d/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российские граждане, покинувшие Турцию из-за проблем с получением видов на жительство и финансовыми затруднениями после военной операции, стали массово переезжать в другие страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Официальная статистика показывает, что число россиян с ВНЖ в Турции сократилось до 96 тыс. в этом месяце по сравнению с 154 тыс. в конце 2022 года. Количество компаний с российским капиталом также уменьшилось с 140 в 2022 году до 68 в прошлом году.

Из интервью, проведенных Reuters с девятью россиянами, покинувшими страну или знакомыми с теми, кто уехал, стало известно, что основными направлениями стали Сербия и Черногория. Россияне столкнулись с проблемами продления ВНЖ, банковского обслуживания из-за санкций и высокой инфляции в Турции, достигшей 70% в апреле.

Например, ИТ-специалист 46 лет Дмитрий рассказал, что покинул Санкт-Петербург после объявления частичной мобилизации в России и переехал в Стамбул с семьей. Его заявление на ВНЖ было отклонено, и они вынуждены были уехать в Черногорию.

Другой россиянин, 35-летний Кирилл Алексеев, связанный с оппозицией, уехал из-за уголовного дела и считает, что оставаться в Турции стало слишком дорого.

Многие уезжают из-за бюрократических проблем и неопределенности относительно будущего в Турции.

Ранее стали известны самые популярные у россиян страны для летних путешествий.

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