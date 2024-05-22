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В России могут продлить налоговые льготы для производителей электроники

Минпромторг РФ намерен продлить налоговые льготы для производителей электроники

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Минпромторг России намерен продлить налоговые льготы для производителей электроники после 31 декабря 2024 года. Об этом сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак в кулуарах ЦИПР-2024.

«Думаем о продлении меры, пока что она действует до 31 декабря 2024 года включительно. Но вместе с другими изменениями планируем в ближайшее время направить на согласование в заинтересованные органы власти новую редакцию», — сказал замминистра.

По его словам, согласно последним данным Федеральной налоговой службы (ФНС) России, за 2023 год объем экономической выгоды для компаний РФ составил 71,5 млрд рублей. Это те средства, которые российские организации могут инвестировать в модернизацию, развитие, работу с кадровым составом, новые разработки, отметил Шпак.

Он также рассказал, что в Минпромторге работают над расширением перечня электронной продукции, а также добавлением технологий и материалов для применения таких льгот по ключевым направлениям. Вместе с тем Шпак сообщил, что в ведомстве думают еще про тех, кто выпускает средства производства для производства электроники, материал для выпуска электроники.

«Этот фундамент он тоже важен, его нужно расширять и эти предприятия тоже поддерживать», — заявил он.

Как подчеркнул замминистра, благодаря расширению мер поддержки компании смогут сосредоточиться на инвестировании средств в расширение производства и новые разработки.

До этого Минпромторг РФ заявил о возможном исключении серверов из параллельного импорта.

Ранее сообщалось, что в России появится новая сеть магазинов электроники.

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