Фигурантам дела об убийстве под Херсоном предъявили обвинения. Им грозят пожизненные сроки РИА Новости: убившим семь человек в Херсонской области грозят пожизненные сроки

Обвиняемые в убийстве семи человек в селе Абрикосовка Херсонской области могут получить пожизненные сроки. Оба фигуранта дела признались в убийствах и написали явку с повинной. Обвиняемые — российские военнослужащие, один из которых ранее уже был судим за убийство.

Обвиняемым в убийстве семи человек в селе Абрикосовка Херсонской области предъявлены обвинения, им грозит вплоть до пожизненного заключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Дело ведет Главное военное следственное управление СК. Подозреваемым предъявлены обвинения по п. «а», «ж», «и», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Убийства в Херсонской области

24 апреля правоохранительные органы обнаружили в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области тела нескольких убитых. Первое тело было обнаружено утром. Это была женщина 1959 года рождения, найденная в своем доме с огнестрельными ранениями в районе торса. На теле также обнаружили ожоги, которые, предположительно, возникли в результате поджога или использования взрывного устройства. На местах происшествий были найдены гильзы, кольца от гранат и пули. По информации «Ъ», найденные на месте гильзы свидетельствуют, что женщину убили из автомата Калашникова калибром 5,45 мм.

По данным газеты, речь идет о главе администрации Абрикосовки Любовь Тымчак. Источник «РИА Новости» сообщал, что мужчины хотели поселиться в поселке, но Тымчак заявила, что свободных домов нет.

Еще два тела полиция нашла в селе Абрикосовка того же района. Правоохранители обнаружили их в доме на улице Восточной. Оба тела были обгорелыми и сильно искалеченными. По данным полиции, им раскололи черепа.

В тот же день после полудня были обнаружены трупы еще двух мужчин. Их тела были найдены в лесополосе на выезде из Абрикосовки. Полиция установила личность одного из них — это был мужчина 1991 года рождения, проживавший в Подо-Калиновке. Впоследствии стало известно, что всего убитых семеро.

Задержание

По делу были задержаны двое российских военнослужащих — Александр Осипов и Александр Кайгородцев. Оба признались в убийствах и написали явку с повинной. Один из военных, Кайгородцев, ранее имел судимости по статьям Уголовного кодекса, включая хранение или изготовление наркотиков в особо крупном размере и убийство. В 2021 году его также признали виновным в краже.

Кроме того, после выхода на свободу в 2020 году мужчина нарушал возложенные на него ограничения, в том числе обязательство находиться в ночное время по месту регистрации и отказаться от употребления спиртного в общественных местах. За это ему назначили шесть месяцев условного наказания.

По данным «Ъ», задержанные служили в 144-й мотострелковой бригаде и преступление могло быть совершено на почве алкогольного опьянения. Однако источник «РИА Новости» опроверг эту информацию, рассказав, что причиной произошедшей трагедии является отказ Тымчак в том, чтобы поселить мужчин в одном из домов Абрикосовки. ^^^^^^