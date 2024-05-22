Конгрессмены призвали Пентагон разрешить ВСУ наносить удары по территории России

Группа конгрессменов США во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером обратилась к министру обороны страны Ллойду Остину с призывом разрешить украинской армии использовать передаваемое американское оружие для нанесения ударов по территории России. Об этом со ссылкой на письмо законодателей сообщает РИА Новости.

По мнению конгрессменов, правительство США должно разрешить командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводить весь «спектр необходимых операций». Белому дому и Пентагону необходимо перестать сковывать своими запретами активные действия украинских войск. ВСУ должны иметь возможность наносить удары по стратегическим объектам, находящимся на территории России.

До этого глава комитета по иностранным делам палаты представителей республиканец Майкл Маккол и сенатор-республиканец Джим Риш заявили, что администрация США оправила предназначенные Украине вооружения Кении.

Ранее Нуланд призвала США разрешить ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием.