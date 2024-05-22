Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России выявили новый вариант коронавируса

Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В России выявили новый вариант коронавируса FLiRT, который не представляет большой опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

«За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности», — сказано в сообщении ведомства.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что вариант омикрон по-прежнему остается преобладающим во всем мире. Уточняется, что симптоматика FLiRT схожа с симптомами при омикроне. В их числе лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

До этого газета Financial Times (FT) со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США писала, что новые штаммы коронавируса провоцируют угрозу всплеска заболеваемости грядущим летом. По данным издания, доминирующим сейчас штаммом в Соединенных Штатах является возникший в марте KP. 2 из группы вариантов FLiRT. За две недели до 11 мая на KP. 2 пришлось 28,2% случаев заражения вирусом. Второй по распространенности штамм — KP1.1, им заразились 7,6% граждан.

Ранее ученые выяснили, что коронавирус может вызывать проблемы со зрением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами