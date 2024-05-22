В России выявили новый вариант коронавируса FLiRT, который не представляет большой опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

«За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности», — сказано в сообщении ведомства.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что вариант омикрон по-прежнему остается преобладающим во всем мире. Уточняется, что симптоматика FLiRT схожа с симптомами при омикроне. В их числе лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

До этого газета Financial Times (FT) со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США писала, что новые штаммы коронавируса провоцируют угрозу всплеска заболеваемости грядущим летом. По данным издания, доминирующим сейчас штаммом в Соединенных Штатах является возникший в марте KP. 2 из группы вариантов FLiRT. За две недели до 11 мая на KP. 2 пришлось 28,2% случаев заражения вирусом. Второй по распространенности штамм — KP1.1, им заразились 7,6% граждан.

Ранее ученые выяснили, что коронавирус может вызывать проблемы со зрением.