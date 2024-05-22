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Конгрессвумен заявила, что ФБР хотело ликвидировать Трампа во время обыска у него дома

Конгрессвумен Грин: агенты ФБР готовили покушение на Трампа во Флориде

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Andrew Kelly/Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) собиралось устранить бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом заявила конгрессмен США Марджори Тейлор Грин, пишет РИА Новости.

Об этом она заявила после того, как появились отчеты, что во время обыска дома Трампа в Мар-а-Лаго в 2023 году у сотрудников ФБР было при себе оружие. К тому же у словаков было разрешение использовать оружие.

По ее словам, агенты планировали расправиться с экс-президентом с позволения министерства юстиции под руководством действующего президента США Джо Байдена.

До этого Джо Байден, выступая на мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании в Бостоне (штат Массачусетс), заявил, что Дональд Трамп является угрозой для всей планеты. По его словам, Трамп заверил американских граждан «в том, что если они дадут ему миллион долларов, то смогут получить от него все, что захотят».

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».

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