Стало известно, что чаще всего угрожало имуществу россиян в майские праздники

В майские праздники россияне чаще всего обращались за страховыми выплатами из-за непогоды. Об этом свидетельствуют подсчеты компании «Росгосстрах», копия есть у «Газеты.Ru».

За время майских каникул поступило наибольшее количество заявлений о повреждении имущества граждан в результате сильного ветра — 58% от общего числа. Чаще всего за выплатами обращались собственники домовладений, на их долю пришлось около 85% страховых случаев.

«Из-за сухой погоды в прошлом году основной причиной ущерба стали пожары. В этом году непогода, в том числе паводки в 13 регионах, принесла больший вред имуществу», - отметила начальник управления выплат Юлия Серова.

На повреждения водой из-за наводнений пришлось 18,5% заявлений. Пожары, ставшие основным риском в 2023 году (46% случаев), в этом мае заняли третье место с долей 17,5%. Среди причин возгораний — неисправная проводка и удары молний.

Около 4% страховых случаев были связаны с вандализмом и противоправными действиями третьих лиц.

Больше всего заявлений - 29% - поступило от домовладельцев Башкирии. За ней следуют Пермский край, Татарстан, Мордовия и Вологодская область.

Для городских квартир по-прежнему основной причиной убытков стали заливы - на них пришлось 90% заявлений. Причины включают засоры канализации, тушение пожаров и халатность соседей при ремонте.

Лидером по числу заявлений от владельцев квартир стали Москва и Подмосковье (17%), отметили в компании.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от клещей.