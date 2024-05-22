Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что чаще всего угрожало имуществу россиян в майские праздники

«Росгосстрах»: непогода нанесла наибольший урон имуществу россиян в мае

close
100%
Unsplash

В майские праздники россияне чаще всего обращались за страховыми выплатами из-за непогоды. Об этом свидетельствуют подсчеты компании «Росгосстрах», копия есть у «Газеты.Ru».

За время майских каникул поступило наибольшее количество заявлений о повреждении имущества граждан в результате сильного ветра — 58% от общего числа. Чаще всего за выплатами обращались собственники домовладений, на их долю пришлось около 85% страховых случаев.

«Из-за сухой погоды в прошлом году основной причиной ущерба стали пожары. В этом году непогода, в том числе паводки в 13 регионах, принесла больший вред имуществу», - отметила начальник управления выплат Юлия Серова.

На повреждения водой из-за наводнений пришлось 18,5% заявлений. Пожары, ставшие основным риском в 2023 году (46% случаев), в этом мае заняли третье место с долей 17,5%. Среди причин возгораний — неисправная проводка и удары молний.

Около 4% страховых случаев были связаны с вандализмом и противоправными действиями третьих лиц.

Больше всего заявлений - 29% - поступило от домовладельцев Башкирии. За ней следуют Пермский край, Татарстан, Мордовия и Вологодская область.

Для городских квартир по-прежнему основной причиной убытков стали заливы - на них пришлось 90% заявлений. Причины включают засоры канализации, тушение пожаров и халатность соседей при ремонте.

Лидером по числу заявлений от владельцев квартир стали Москва и Подмосковье (17%), отметили в компании.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от клещей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами