Инаугурацию Зеленского предложили провести на стадионе

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Депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского в два этапа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект постановления, зарегистрированный на сайте парламента.

Первый этап инагурации предлагается провести 19 мая в сесионном зале парламента согласго процедуре, предусмотренной регламентом Рады. Второй — 3 июня на НСК «Олимпийский» в Киеве, чтобы обеспечить участие общественности и приглашенных гостей из других государств.

«Во время торжественного заседания на НСК «Олимпийский» новоизбранный президент Украины повторно провозглашает присягу украинскому народу и инаугурационную речь», — уточняется в документе.

Депутат также предложил в день торжественного заседания на НСК «Олимпийский» давать ежегодный отчет перед гражданами.

Ранее сообщалось, что инаугурацию Зеленского потребовали перенести из-за «гнилого воскресенья» с 19 мая на семь-десять дней.

30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Дейтсвующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.