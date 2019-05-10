Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова

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Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым «доходила до резких высказываний». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Лавров «усмехнулся» на слова Коно, а остальные, присутствовавшие на встрече, «переглянулись, не понимая, о чем идет речь».

«Видимо, у нас разное представление с японцами о «резких высказываниях», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что Лавров встретился с Коно 10 мая, в пятницу. Вместе они обсудили нерешенный вопрос мирного договора между двумя странами.

Коно выразил надежду на выстраивание японо-российских отношений нового уровня. При этом Лавров указал на значительные расхождения в подходах двух государств к этому вопросу.