Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым «доходила до резких высказываний». Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, Лавров «усмехнулся» на слова Коно, а остальные, присутствовавшие на встрече, «переглянулись, не понимая, о чем идет речь».
«Видимо, у нас разное представление с японцами о «резких высказываниях», — отметила Захарова.
Ранее сообщалось, что Лавров встретился с Коно 10 мая, в пятницу. Вместе они обсудили нерешенный вопрос мирного договора между двумя странами.
Коно выразил надежду на выстраивание японо-российских отношений нового уровня. При этом Лавров указал на значительные расхождения в подходах двух государств к этому вопросу.