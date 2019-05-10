В Германии удивились, что Путин не говорил на параде про Иран
Ведущие прямого эфира немецкого издания Welt ожидали, что российский президент Владимир Путин в речи на параде к 9 мая упомянет Иран. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Как отмечается, прямое включение с Красной площади вел репортер Кристоф Ваннер. Ведущие из студии в Германии спросили его, не говорил ли Путин про американские санкции против Ирана.
«Нет, Томас, по поводу Ирана Путин прямых заявлений не делал, меня это тоже удивило», — отметил Ваннер.
После журналист заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров уже обозначил позицию Москвы, которая осуждает давление США на Иран, но в случае военного вторжения займет нейтральную позицию.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Ирана.