Трамп удивился вызову своего сына на допрос в Сенат

Президент США Дональд Трамп признался, что был удивлен, узнав о вызове своего старшего сына на допрос комитетом Сената США по разведке. Об этом американский лидер заявил в эфире Fox News.

Комитет по разведке американского Сената вызвал Дональда Трампа-младшего на допрос после его заявления о том, что тот располагает лишь ограниченной информацией о проекте строительства небоскреба Trump Tower в Москве.

«Я очень удивлен», — отреагировал Трамп.

Он также охарактеризовал своего сына как «хорошего человека».

Ранее BuzzFeed News сообщал, что адвокат Трампа похвалил ложные показания конгрессу о Trump Tower в Москве.