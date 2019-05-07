В ЛНР открыли 17 пунктов по приему документов на гражданство России

В самопровозглашенной Луганской народной республике открылись еще 17 пунктов для приема заявлений на получение российского гражданства, сообщает RT.

«7 мая текущего года в Луганской народной республике начали свою работу 17 подразделений миграционной службы территориальных органов внутренних дел МВД ЛНР», — говорится в сообщении.

Ранее глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что Киев готовит ответ на решение российской стороны выдавать паспорта жителям Донбасса.