Кравчук: Украину заставили взять Крым

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Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что Никита Хрущев в 1954 году «заставил» Украинскую СССР включить в свой состав Крымский полуостров. Об этом он сказал в интервью «Апострофу».

По его мнению, Крымский полуостров может сам вернуться к Украине. Он напомнил о ситуации в 1954 году, когда Хрущев якобы решил передать Крым, так как «Россия не могла с ним справиться».

«На этом я закончу, потому что говорят, что нам подарили Крым. Нет — нас заставили взять Крым», — сказал Кравчук.

Он добавил, что за прошедшие годы Крымский полуостров стоил Украине $110 млрд.

Ранее Кравчук призвал Россию пойти навстречу Украине.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.