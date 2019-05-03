Как получить российский паспорт, объяснили в ДНР

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В МВД самопровозглашенной ДНР изменили процедуру оформления документов для получения российского паспорта. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

«В процедуру оформления документов были внесены изменения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, теперь копии ряда документов жителей ДНР заверяются не нотариально, а сотрудниками миграционной службы МВД республики.

Как отмечается, эти изменения были сделаны для удобства жителей ДНР.

Ранее сообщалось, что в ДНР образовались очереди за российскими паспортами.