Как получить российский паспорт, объяснили в ДНР
В МВД самопровозглашенной ДНР изменили процедуру оформления документов для получения российского паспорта. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».
«В процедуру оформления документов были внесены изменения», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, теперь копии ряда документов жителей ДНР заверяются не нотариально, а сотрудниками миграционной службы МВД республики.
Как отмечается, эти изменения были сделаны для удобства жителей ДНР.
Ранее сообщалось, что в ДНР образовались очереди за российскими паспортами.