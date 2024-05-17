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В США сообщили о поломке Starlink в день наступления ВС РФ под Харьковом

WP: терминалы Starlink ВСУ вышли из строя в день наступления ВС РФ на Харьков

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Наступление Вооруженных сил (ВС) РФ в Харьковской области оказалось неожиданным для украинских военных, поскольку в этот день вышли из строя терминалы Starlink, обеспечивающие ВСУ спутниковым интернетом и связью. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

В статье отмечается, что базирующаяся в Харьковской области 125-я бригада территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью разведывательных дронов контролировала действия приграничной группировки ВС РФ, однако утром 10 мая беспилотники перестали передавать изображение с камер из-за работы российских систем радиоэлектронной борьбы.

«В какой-то момент мы остались полностью слепы. Это была самая большая проблема: мы не видели, как они двигались, работали только по радио или по телефонам», — сказал изданию командир подразделения дронов 125-й бригады с позывным «Артист».

Также украинские солдаты пожаловались, что из-за задержки военных поставок из США у них нет снарядов для ответного огня.

16 мая президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего, на которой обсудил с военными ситуацию в Харьковской области. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация в регионе «в целом контролируемая», однако Харьковское направление «остается крайне сложным».

Ранее российской армии предрекли выход на Харьков после взятия одного города.

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