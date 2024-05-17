ВСУ обстреляли село в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Зерново Суземского района. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, при обстреле никто не пострадал. Однако осколки и фрагменты снарядов повредили четыре домовладения. Также в результате обстрела нарушилось энергоснабжение села.

Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Накануне семь человек получили ранения в результате обстрела нескольких населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны украинских войск. ВСУ выпустили несколько снарядов по Петровскому району Донецка. Атаку зафиксировали в 15:55 (совпадает с мск).

В результате пострадали шесть человек, которые в момент обстрела находились около остановки общественного транспорта «Школа №106» на улице Петровского. По данным представительства региона, четверых из них спасти не удалось. Речь идет о женщинах 1952, 1961, 1980 и 1986 годов рождения.

Ранее украинские войска при помощи дрона сбросили взрывное устройство на поселок Новотроицкое в ДНР.