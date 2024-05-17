Путин обсудил с Си Цзиньпином приглашение КНР на конференцию в Швейцарии

Президент России Владимир Путин заявил, что обсуждал с китайским лидером Си Цзиньпином возможность участия представителей КНР в конференции по Украине, которая должна состояться в июне в Швейцарии.

«Мы обсуждали этот вопрос в комплексе», — сообщил российский лидер на пресс-конференции в Китае.

До этого Путин сказал, что РФ не собирается обсуждать «с центра поля» идеи урегулирования конфликта на Украине, которых не знает. Он назвал предлагаемые Западом и Киевом формулы по Украине основанными «на хотелках». По его словам, если Россию не хотят видеть на переговорах по Украине, «то и не надо». Глава государства подчеркнул, что попытка навязать России свои условия по урегулированию конфликта закончатся тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение.

При этом Путин подтвердил, что Москва следит за подготовкой к будущей конференции. Лидер страны напомнил, что перед началом специальной военной операции на Украине не Москва, а Киев вышел из переговорного процесса по урегулированию конфликта. Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и до сих пор открыта к ним.

Конференция в швейцарском Бюргенштоке пройдет 15–16 июня. Российская сторона в ней участвовать не будет. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран.

Ранее в России назвали мудрой позицию Китая по мирной конференции в Швейцарии.