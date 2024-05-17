Белоруссия планирует построить в Карабахе «нечто наподобие агрогородка»

Министр архитектуры и строительства Белоруссии Руслан Пархамович сообщил, что республика построит в Карабахе населенный пункт на 420 семей. Его слова передает агентство БелТА.

«Сейчас мы договорились о новом серьезном шаге. Запланировали конкретный населенный пункт, нечто наподобие агрогородка», — сказал он.

Он добавил, что работа будет вестись совместно с Министерством сельского хозяйства, так как важно не только предоставить людям жилье, но и обеспечить их местами для работы.

16 мая стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Азербайджан на переговоры. Там он планировал рассмотреть вопросы расширения торгово-экономических связей в различных отраслях и развития сотрудничества в сферах промышленности и сельского хозяйства.

Он заявил, что опыт мирного обустройства в Карабахе очень важен для Белоруссии на фоне боевых действий на Украине.

Ранее Лукашенко предрек конец существования Украины.