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Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине

Венгрия ветировала резолюцию СЕ по урегулированию конфликта на Украине

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Global Look Press

Венгрия воспользовалась правом вето в отношении резолюции Совета Европы (СЕ) по Украине из-за наличия в ней только одного мирного плана — авторства президента Украины Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал глава МИД страны Петер Сийярто.

«Совет Европы хотел принять резолюцию, признающую только мирный план Зеленского формулой мира, которую следует рассмотреть и поддержать. Для нас это неприемлемо», — написал дипломат.

Он уточнил, что представители других государств подготовили свои мирные планы, «которые ничуть не хуже, чем у главы Украины».

В результате Сийярто попросил включить другие мирные планы в резолюцию СЕ, но предложение было отклонено большинством.

Министр заключил, что не поддержал такой вариант рассмотрения вопроса и наложил вето на резолюцию.

17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. При этом Путин отметил, что Москва положительно оценивает подход Китая к урегулированию украинского кризиса.

Российский лидер уточнил, что Москва желает всеобъемлющего урегулирования конфликта мирными средствами. Главной проблемой для начала переговоров Путин назвал сомнения в надежности гарантий от Запада.

Ранее Путин высказался об олимпийском перемирии.

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