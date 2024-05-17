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Успенская подала досудебную претензию к Киркорову из-за слов о попрошайке

Певица Любовь Успенская пригрозила Киркорову судом из-за слов о попрошайке

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Komsomolskaya Pravda/Picvario/Global Look Press

Певица Любовь Успенская подала досудебную претензию к Филиппу Киркорову за то, что певец назвал ее попрошайкой. Об этом kp.ru заявила адвокат артистки Елена Сенина.

«Мы не считаем нужным сразу бежать в суд. Поэтому сперва отправили досудебную претензию. Если он добровольно снимет это все и удовлетворит наши требования, то и не будет повода для обращения в суд. Если нет, значит, будем обращаться», — пояснила Сенина.

Она уточнила, что речь идет о недавнем интервью Киркорова, в рамках которого тот заявил, что Успенская «клянчила шмотки» у него. Артист также пренебрежительно назвал певицу «попрошайкой».

В интервью для шоу «Алена, блин!» Успенская называла Киркорова женоненавистником. Киркоров потребовал от Успенской опровергнуть слова о его женоненавистничестве, которыми она якобы «пыталась опорочить честь и достоинство», и выплатить ему многомиллионную компенсацию. В ответ Успенская в одном из постов в социальных сетях предложила Киркорову деньги на новые брюки и призвала его спуститься к народу.

Ранее Сергей Шнуров и The Hatters написали саундтреки к фильму «Майор Гром: Игра».

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