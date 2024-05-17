Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы продлил срок ареста еще четырем фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», все 12 обвиняемых останутся под арестом до 22 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайства следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Исроилу Исломову, Аминчону Исломову, Алишеру Касимову и Диловару Исломову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа», — огласил постановление судья.

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16 мая сообщалось, что по делу о теракте в «Крокусе» проходят еще пятеро граждан Таджикистана, которые являются сторонниками запрещенной в РФ террористической организации «Вилаят хорасан».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. На следующий день в Брянской области были задержаны четверо подозреваемых в непосредственном участии в атаке.

По делу о теракте арестованы несколько человек. Из них четверо, предположительно, являлись прямыми исполнителями нападения.

Ранее раскрыли общую деталь в теракте в «Крокусе» и трагедии в Одессе.