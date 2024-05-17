Путин считает необходимым укреплять многополярный мир

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепить складывающийся сейчас многополярный мир. Его слова передает РИА Новости.

Он заявил, что развитие России и Китая должно учитывать не только интересы двух государств, но и интересы всех участников международного сообщества.

«И конечно, нужно укрепить складывающийся многополярный мир. То, что он сейчас на наших глазах складывается, и мир становится многополярным, здесь нет никаких сомнений», — заявил он.

Российский лидер сказал, что будущее мира зависит от всего человечества, но Россия и КНР являются важной составляющей цивилизации. Российский лидер добавил, что Москва и Пекин настроены поддерживать формирование многополярного мира. По его мнению, в современном мире необходимо искать компромиссы.

Путин также сказал, что Китай и Россия имеют свое мнение о том, как им развиваться, это развитие должно быть конструктивным и мирным.

До этого Путин заявил, что проблема легитимности украинского лидера Владимира Зеленского после 20 мая будет иметь серьезное значение для России в случае, если дело дойдет до подписания договоренностей, документы необходимо подписывать с легитимной властью.

Ранее Путин объяснил наступление под Харьковом.