Путин раскрыл планы России по Харькову

У России на сегодняшний момент нет планов по взятию Харькова. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

«Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», — сказал он.

Путин заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Российский лидер отметил, что Москва следит за ситуацией вокруг анонсированной конференции по Украине, которая должна пройти в июне в Швейцарии.

Днем 17 мая испанская газета El Pais писала, что по меньшей мере две бригады с Донецкого направления пришлось перебросить Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Харьков на фоне наступления ВС РФ в сторону города.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что из-за сложной обстановки Вооруженные силы Украины вынуждены в качестве подкрепления в Харьковскую область перебрасывать подразделения, которые частично снимают с других направлений.

Ранее Путин пошутил о продолжительности жизни.