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Сырский увидел угрозу ВСУ в расширении боевых действий под Харьковом

Главком Сырский: армия России может зайти в тыл ВСУ в Харьковской области

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Телеграм-канал «СИРСЬКИЙ»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский предупредил об опасности выхода армии России в тыл украинских войск в Харьковской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, территория боевых действий в регионе увеличилась, в связи с чем существует угроза выхода Вооруженных сил РФ в тыл ВСУ.

«Мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои», — подчеркнул Сырский.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за сложной обстановки ВСУ вынуждены в качестве подкрепления перебрасывать в Харьковскую область подразделения, которые частично снимают с других направлений. По данным газеты Pais, ВСУ пришлось перебросить под Харьков по меньшей мере две бригады с Донецкого направления.

16 мая Зеленский отметил, что Украина рискует потерять город Харьков, если в ближайшее время не получит две дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Ранее Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего в Харькове вместе с Сырским.

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