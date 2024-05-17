Эстония собралась застроить участок территории на границе, который хотели обменять с РФ

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что власти решили застроить участок земли, которым ранее планировали обменяться с Россией при обустройстве границы. Об этом сообщило агентство ERR.

По его словам, обмен землями между Эстонией и Россией будет невозможен еще несколько веков.

Он напомнил, что Эстония собиралась получить так называемый Саатсеский сапог — часть Псковской области, которая соприкасается с эстонской территорией. Однако теперь власти страны решили начать строить приграничную инфраструктуру без учета двусторонних соглашений с Россией.

15 мая парламент республики принял закон об использовании замороженных активов РФ. За документ, позволяющий Таллину передавать заблокированные российские активы на помощь Киеву, проголосовали 65 депутатов. Еще трое парламентариев высказались против.

Ранее представителю России выразили протест в МИД Литвы.