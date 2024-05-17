Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эстония собралась застроить участок территории на границе, который хотели обменять с РФ

МВД Эстонии: участки земли, которыми планировали обменяться с Россией, застроят

close
100%
Сергей Степанов/РИА «Новости»

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что власти решили застроить участок земли, которым ранее планировали обменяться с Россией при обустройстве границы. Об этом сообщило агентство ERR.

По его словам, обмен землями между Эстонией и Россией будет невозможен еще несколько веков.

Он напомнил, что Эстония собиралась получить так называемый Саатсеский сапог — часть Псковской области, которая соприкасается с эстонской территорией. Однако теперь власти страны решили начать строить приграничную инфраструктуру без учета двусторонних соглашений с Россией.

15 мая парламент республики принял закон об использовании замороженных активов РФ. За документ, позволяющий Таллину передавать заблокированные российские активы на помощь Киеву, проголосовали 65 депутатов. Еще трое парламентариев высказались против.

Ранее представителю России выразили протест в МИД Литвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами