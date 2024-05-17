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Из Харьковской области эвакуировано более 9 тыс. человек

Из приграничных районов Харьковской области эвакуировано более 9000 человек

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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Свыше девяти тысяч жителей приграничных районов смогли эвакуировать из приграничных районов Харьковской области. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС.

Сообщается, что всего эвакуированы 9 300 человек из Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы страны каждый день добиваются результатов в боях в Харьковской области. По его словам, российские солдаты ежедневно двигаются строго по плану на фронте.

Накануне сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов рассказал, зачем российская армия ведет наступление в Харьковской области. По его словам, оно позволит создать «санитарную зону» и отбросить врага от границ Белгородской области. Он отметил, что российские войска смогли совершить прорыв «на севере рядом с границей».

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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