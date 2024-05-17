Богатейшая женщина Австралии потребовала убрать ее портрет из Национальной галереи

Богатейшая женщина Австралии Джина Райнхарт попросила Национальную галерею убрать ее портрет с выставки местного художника Винсента Наматжиры. Об этом пишет CNN.

В рамках экспозиции «Австралия в цветах» Наматжира представил портреты 21 наиболее влиятельных и богатых людей, которые произвели на него впечатление. Помимо Райнхарт в выставке представлены полотна с изображением ушедшей королевы Елизаветы II, музыканта Джимми Хендрикса, мореплавателя Джеймса Кука и в том числе самого Наматжиры. Сам живописец выразил надежду, что Райнхарт сможет по-другому взглянуть на его картину и изменить свое мнение.

«Я рисую мир таким, каким я его вижу. Людям не обязательно нравятся мои картины, но я надеюсь, что они найдут время, чтобы посмотреть и подумать: «Почему этот парень-абориген нарисовал таких влиятельных людей?» Что он пытается сказать?» — отметил Наматжира.

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