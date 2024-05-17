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Во Франции назвали сюрпризом продвижение ВС России под Харьковом

Генерал Клермон заявил, что продвижения ВС России под Харьковом никто не ожидал

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Продвижение Вооруженных сил России в Харьковской области стало неожиданным для всех. Об этом в интервью журналу Valeurs Actuelles заявил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон, передает РИА Новости.

По его словам, продвижение российских военных под Харьковом стало сюрпризом для всех, даже от разведки США не было предупреждения.

Военный также уточнил, что трудно сказать, были ли американцы в курсе наступления российских военных. Он подчеркнул, что сейчас ситуация благоволит России.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский объяснил прорыв Вооруженных сил РФ в Харьковской области нехваткой противовоздушной обороны (ПВО).

До этого президент России Владимир Путин заявил, что у России на сегодняшний момент нет планов по взятию Харькова. Он также заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине.

Российский лидер отметил, что Москва следит за ситуацией вокруг анонсированной конференции по Украине, которая должна пройти в июне в Швейцарии.

Ранее Путин рассказал об успехах российской армии под Харьковом.

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