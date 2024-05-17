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Словацкой ZSE Energia запретили вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом

Российский суд запретил ZSE Energia вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к компании из Словакии ZSE Energia о запрете продолжать разбирательство в зарубежной юрисдикции. Об этом сообщает ТАСС.

При нарушении запрета со словацкой компании в пользу «Газпром экспорта» будет взыскано €9,3 млн, согласно постановлению суда.

До этого сообщалось, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству иск «Газпром экспорта» к словацкой компании ZSE Energia и назначил судебное заседание на 17 мая.

Ранее «Газпром экспорт» подал иски сразу к нескольким иностранным компаниям, среди которых были NET4GAS, нидерландская Gasunie Transport Service и другие. Российская компания хотела запретить им продолжать арбитражные разбирательства в зарубежных судебных инстанциях

ZSE Energia — один из крупнейших поставщиков газа и электроэнергии в Словакии.

Ранее «Газпром» подал в арбитражный суд Петербурга иск к Europol Gaz и Orlen.

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