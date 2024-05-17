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Во Франции сообщили о серьезной нехватке личного состава ВСУ

Europe 1: украинские подразделения испытывают нехватку 40% личного состава

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Sofiia Gatilova/Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины недоукомплектованы личным составом в среднем на 40%, также в украинской армии увеличились случаи дезертирства. Об этом сообщила французская радиостанция Europe 1.

«Во всех бригадах не хватает 40% личного состава. В Киеве с нами больше не говорят о вооружениях, теперь речь о проблеме с мобилизацией», — следует из сообщения.

Отмечается, что военные на Западне начинают осознавать, что ситуация на фронте сильно изменилась.

До этого сообщалось, что по меньшей мере две бригады с Донецкого направления пришлось перебросить Вооруженным силам Украины под Харьков на фоне наступления ВС РФ на Харьковский театр боевых действий.

По данным газеты Pais, ВСУ пришлось перебросить под Харьков по меньшей мере две бригады с Донецкого направления.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил об опасности выхода армии России в тыл украинских войск в Харьковской области.

Ранее российской армии предрекли выход на Харьков после взятия одного города.

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