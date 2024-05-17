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«АвтоВАЗ» устранил главную проблему модели Lada

«АвтоВАЗ» решил проблему с подвеской в Lada Largus

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» решил проблему с ненадежной подвеской в модели Lada Largus. Об этом сообщил портал Quto.ru.

Издание напомнило, что автомобили Lada Largus получили свою подвеску от Renault Logan, однако шаровая опора в ней ломалась через 30-40 тыс. км. Впоследствии автовладельцам предлагали решить проблему, полностью заменив рычаг. Однако теперь «АвтоВАЗ» решил устанавливать на Largus 2023 года выпуска более выносливую опору, взятую с Vesta.

«Ресурс шаровой опоры теперь составляет 100 тыс. километров, а ее замена возможна без замены рычага», — рассказал директор по продуктам и программам «АвтоВАЗа» Олег Груненков.

15 мая «АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Largus. Выпуск наладили на заводе в Ижевске. До этого автомобили собирали в Тольятти, однако производство прервалось весной 2022 года в связи с уходом иностранного партнера. После этого «АвтоВАЗ» выпустил еще несколько партий машин. Последние 650 машин были собраны летом 2023-го. До недавнего времени их можно было найти у дилеров, однако теперь все запасы оказались полностью распроданы.

Впоследствии стало известно, что «АвтоВАЗ» намерен наладить выпуск семиместных Lada Largus к осени 2024 года.

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