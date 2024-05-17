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Названы самые популярные автоблогеры среди россиян

«Автостат»: среди автоблогеров россияне больше всего смотрят «Лиса Рулит»

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Shutterstock

В России 60% водителей не смотрят автоблогеров. Об этом сообщает «Автостат», который провел онлайн-опрос среди 3,1 тыс. автовладельцев.

Среди респондентов, которые смотрят подобный контент, большинство отдало предпочтение автоблогерше «Лиса Рулит» — за нее проголосовали 15,2% человек. На второй строчке топа оказался «Ильдар Авто-подбор» (12,1%), а за ним — «Гараж 54» (10,9%).

В пятерку лучших также вошел блогер «Давидыч» (10,3%) и AcademeG (8,6%). В десятке оказались каналы «Denis Механик» (6,1%), »Дима Гордей» (5,7%), Asata channel (4,8%), «Машинаторы» (4,5%) и «Жекич Дубровский» (4,4%).

До этого BMW представила кроссовер XM с кузовом из фиолетового бархата. Эксклюзивную модификацию под названием Mystique Allure, которую разработали совместно с американской супермоделью Наоми Кэмпбелл, представили в рамках Каннского кинофестиваля. Отмечается, что бархатом покрыты внешние кузовные панели автомобиля, а также практически весь интерьер, включая передние и задние сиденья, потолок и дверные карты. Также кузов украшен блестками. О дальнейшей судьбе BMW XM Mystique Allure ничего неизвестно. О том, будет ли такая версия выпускаться серийно, не сообщается.

Ранее в России запустили продажи нового кроссовера Toyota.

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