Премьер Словакии остается в реанимации после нападения

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо продолжает оставаться в реанимации после вооруженного нападения, совершенного на него накануне. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Фицо пока что остается в отделении интенсивной терапии», — указывается в заявлении.

Покушение на Фицо произошло 15 мая. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе. После операции его поместили в искусственную кому. Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику.

Ранее избранный президент Словакии рассказал о реакции Фицо на покушение.