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Стало известно, сколько еще китайских брендов могут прийти в Россию в 2024 году

CORE.XP: на российский рынок в 2024 году могут выйти еще пять брендов из Китая

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Global Look Press

До конца этого года в России могут появиться еще пять брендов из Китая, сообщили ТАСС в консалтинговой компании CORE.XP.

На данный момент выход на российский рынок рассматривают китайские марки одежды, обуви и аксессуаров Sprandi, Semir и HEA (Happy Easy Anyway). Также вопрос прорабатывают бренды электроники Realme и TCL Electronics.

Ожидается, что всего в 2024 году в России появится около 20 новых зарубежных брендов. С начала года свои магазины в стране уже открыли сеть товаров для дома Chakra (Турция), ретейлер электроники Tecno (КНР), бренд косметики 22|11 Cosmetics (Армения), марки одежды Ellsay и Baasploa (Китай), Josiny (Южная Корея), Laurel (Германии) и Rinascimento (Италия).

В прошлом году на российский рынок вышли 22 иностранных бренда.

До этого сообщалось, что россияне чаще всего заказывают вещи ушедших брендов из Китая и США.

Ранее стало известно, что скоро в России не останется ресторанов KFC.

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