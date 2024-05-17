Лондон ввел санкции против двух компаний России за связи с КНДР

Великобритания внесла в санкционные списки две компании из России из-за связей с Северной Кореей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британский минфин.

Под ограничения попали ООО «Восточная стивидорная компания», которая занимается перевалкой контейнеров, и АО «ТБК» («Топливно-бункерная компания»).

Также под санкции Лондона попал директор АО «ТБК» Алексей Воротников.

Как следует из документа на сайте министерства, поводом для включения в санкционный список стало то, что российские компании якобы способствовали нарушению резолюций Совбеза ООН, ограничивающих поставки ряда товаров в КНДР.

Накануне новые антироссийские санкции ввела Новая Зеландия. Они затронули 28 физических и 14 юридических лиц из РФ. Новые ограничения главным образом направлены на людей и компании, связанные с передачей оружия из Северной Кореи и Ирана в Россию.

Ранее в Европе пересмотрели прогноз по экономике России из-за бума в оборонке.