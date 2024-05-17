Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сбой двигателя космического аппарата поставил под угрозу миссию по изучению Меркурия

ЕКА: космический корабль BepiColombo рискует не добраться до орбиты Меркурия

close
100%
ESA

Совместная миссия Европы и Японии по изучению Меркурия BepiColombo оказалась под угрозой срыва из-за неполадок в двигателе одноименного космического аппарата. Сбой может привести к тому, что зонд не достигнет орбиты ближайшей к Солнцу планеты, сообщается на официальном сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

Транспортный модуль корабля оснащен солнечными батареями и электрической двигательной установкой, используемой для создания тяги. Когда 26 апреля космический корабль собирался начать маневр, операторы обнаружили, что модуль не смог обеспечить достаточную электроэнергию для своих двигателей.

К 7 мая инженеры частично устранили проблему, однако ускорители BepiColombo вырабатывали лишь 90% мощности.

Команда проекта предстоит определить, как это повлияет на предстоящие маневры устройства. Пока неясно, сможет ли корабль выполнить облет Меркурия, запланированный на конец 2024 года.

BepiColombo стартовал 20 октября 2018 года. В общей сложности аппарат должен преодолеть 77 млн километров и выйти на орбиту Меркурия. В ходе своего путешествия зонд уже трижды совершал облеты планеты, но не подходил к ней близко. Еще три облета запланированы на 2024 и 2025 годы.

Ученые надеются, что миссия позволит раскрыть некоторые тайны Меркурия. Например, как настолько горячая планета может обладать запасами льда в полярных кратерах, почему у нее слабое магнитное поле, и что представляют собой загадочные полости на ее поверхности.

Ранее на Меркурии зафиксировали рентгеновские полярные сияния.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами