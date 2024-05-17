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Путин рассказал, сколько времени тратит на чтение

Путин заявил, что у него не получается читать столько, сколько бы хотелось

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Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via Reuters

Президент России Владимир Путин посетовал на то, что не читает столько времени, сколько бы ему хотелось. Об этом глава государства рассказал на встрече со студентами Харбинского политехнического университета, сообщает РИА Новости.

«Книжки у меня на тумбочке перед кроватью лежат, я иногда их открываю. Когда удается читать, то делаю это с удовольствием», — сказал российский лидер.

При этом Путин выразил уверенность, что влияние литературы на формирование человека является одним из основных факторов.

Глава государства назвал преимуществом то, что его поколение было воспитано на русской классике. Однако президент признал, что далеко не всегда получается понять суть произведений сразу в школе.

«Потом, перечитывая эти книги, начинаешь воспринимать ту глубину, которая там изложена. Это касается таких классиков, как [Лев] Толстой, даже [Антон] Чехов, и особенно [Федор] Достоевский», — подчеркнул Путин.

Он признался, что старается читать вечером или ночью. «Как только у меня время появляется, особенно перед сном, я стараюсь книжку почитать», — заключил президент.

Во время поездки в Китай Путин также заявил, что не смог устоять перед уткой по-пекински.

Ранее Путин рассказал, зачем приглашает студентов из Китая в Россию.

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