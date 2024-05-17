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Гендиректора «Башкирских электрических сетей» арестовали по делу о взятке

В Башкирии арестовали депутата горсовета по подозрению в получении взятки

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и полиции задержали по подозрению в получении взятки гендиректора АО «Башкирские электрические сети» и депутата городского совета Агидели Павла Багаева. Об этом сообщает портал ТАСС со ссылкой на ФСБ.

По версии следствия, с февраля 2020-го по март 2021 года Багаев помогал коммерческой организации заключать договоры кули-продажи собственности, задействованной при строительстве АЭС в городе Агидель. Предполагается, что за это он получил взятку в размере 1,65 млн рублей несколькими траншами.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), уточнили в СК.

Уфимский районный суд арестовал Багаева на 2 месяца.

До этого в Москве задержали заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина. Причина задержания не называется.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области глава гордумы собирался потратить бюджетные деньги себе на ноутбук.

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