Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Из-за обильного паводка в Омской области введен режим ЧС

В Омской области ввели режим ЧС из-за обильного паводка и подтоплений

close
100%
«Газета.Ru»

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня реагирования введен на территории Омской области из-за сильного паводка и подтопления населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в официальном Telegram-канале.

«Паводковая обстановка в Омской области отнесена к ЧС федерального характера», — гласит подпись к публикации.

Как отмечается в материале, решение об этом было принято правительственной комиссией во главе с главой министерства чрезвычайных ситуаций РФ Александром Куренковым.

Согласно информации ведомства, принятые меры безопасности направлены на сведение к минимуму последствий подтопления населенных пунктов региона и его инфраструктуры, а также на скорейшее проведение аварийно-ремонтных работ.

Перед этим стало известно, что уровень воды в реке Иртыш в Усть-Ишиме Омской области, где из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации, превысил рекордный за последние восемь лет показатель.

Ранее сообщалось, что в Омской области эвакуируют детей и женщин из-за паводка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами