Из-за обильного паводка в Омской области введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня реагирования введен на территории Омской области из-за сильного паводка и подтопления населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в официальном Telegram-канале.

«Паводковая обстановка в Омской области отнесена к ЧС федерального характера», — гласит подпись к публикации.

Как отмечается в материале, решение об этом было принято правительственной комиссией во главе с главой министерства чрезвычайных ситуаций РФ Александром Куренковым.

Согласно информации ведомства, принятые меры безопасности направлены на сведение к минимуму последствий подтопления населенных пунктов региона и его инфраструктуры, а также на скорейшее проведение аварийно-ремонтных работ.

Перед этим стало известно, что уровень воды в реке Иртыш в Усть-Ишиме Омской области, где из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации, превысил рекордный за последние восемь лет показатель.

Ранее сообщалось, что в Омской области эвакуируют детей и женщин из-за паводка.