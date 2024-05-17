Стало известно, почему «Спартак» отказался от приглашения Ивича

Руководство московского «Спартака» отказалось от назначения экс-тренера «Краснодара» Владимира Ивича на аналогичную должность из-за его психотипа. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в ходе собеседования специалист продемонстрировал себя флегматичным, сдержанным и зажатым, что показалось боссам красно-белых неподходящим в ситуации, когда игрокам нужна психологическая встряска и позитивный настрой.

16 мая «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича новым главным тренером клуба. Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей по окончании нынешнего сезона, в котором исполняющим обязанности главного тренера является босниец Владимир Слишкович.

Станкович завершил игровую карьеру в 2013 году, после чего работал на разных должностях в «Удинезе», «Интере», «Црвене Звезде», «Сампдории» и «Ференцвароше».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» окончательно решила избавиться от тренера.