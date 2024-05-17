Столичный суд вынес приговор еще одному фигуранту по делу о вымогательстве

Хамовнический районный суд Москвы приговорил еще одного фигуранта уголовного дела о вымогательстве Карена Григоряна к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

«Григорян К.А. признан виновным в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст.163 УК РФ (вымогательство)», — указывается в судебном решении.

Согласно информации пресс-службы, обвиняемому назначили семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

По данным суда, он вымогал у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко материальные средства в размере 4 550 000 рублей.

Карена Григоряна задержали в Астрахани 5 октября 2022 года. Его обвиняют в вымогательстве свыше 4,5 млн рублей у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Сообщалось, что Карен Григорян владел Telegram-каналами, среди которых «Компромат», «Политбюро», «Астрахань today» и «Блокнот Астрахань». Социальные сети администрировали родственники подозреваемого.

Ранее в Москве арестовали членов банды из Белгородской области, занимавшихся вымогательством.