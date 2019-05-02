В Госдуме Зеленского упрекнули в лицемерии
Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет призвал новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского не начинать политическую карьеру с лицемерия. Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого Зеленский заявил, что единственное, что объединяет Россию и Украину, — это государственная граница.
В ответ на это Шеремет отметил, что Зеленскому не стоит с самого начала президентства врать и лицемерить, а также показывать свои пробелы в истории.
Он также добавил, что считал ранее Зеленского более порядочным и правдивым человеком, который понимает значимость братских отношений между жителями двух государств.
«Надеюсь, Владимиру Зеленскому когда-нибудь будет стыдно за свои слова» — заключил Шеремет.
Ранее в штабе Зеленского назвали сроки возвращения Донбасса.