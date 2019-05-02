Германия выступила против военного вторжения в Венесуэлу

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти ФРГ выступают против любого военного вторжения в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, попытка вторжения в Венесуэлу может привести к кровопролитию.

Он также добавил, что конфликт необходимо решить «мирным путем».

Маас подчеркнул, что ЕС открыт для помощи в диалоге сторон венесуэльского конфликта.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о несовместимости позиций РФ и США по Венесуэле.