Германия выступила против военного вторжения в Венесуэлу
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти ФРГ выступают против любого военного вторжения в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, попытка вторжения в Венесуэлу может привести к кровопролитию.
Он также добавил, что конфликт необходимо решить «мирным путем».
Маас подчеркнул, что ЕС открыт для помощи в диалоге сторон венесуэльского конфликта.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о несовместимости позиций РФ и США по Венесуэле.