Лавров заявил о несовместимости позиций РФ и США по Венесуэле

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американская и российская стороны договорились продолжить обсуждение ситуации в Венесуэле, однако позиции обеих стран по кризису несовместимы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Лавров сделал такое заявление после разговора по телефону с госсекретарем США Майком Помпео.

«Я так понимаю, что Майк Помпео звонил для того, чтобы потом сказать, что он мне звонил и призвал не вмешиваться», — отметил Лавров.

Он добавил, что на этом они пока поставили точку, хоть и решили продолжать контакты по Венесуэле.

Также он подчеркнул, что не видит, как Москва и Вашингтон могут совместить позиции, поскольку российская сторона следует принципам и нормам международного права, прописанных в уставе ООН, а американская — требует от законных властей Венесуэлы капитулировать, угрожает применением силы и применяет «удушающие» санкции в намерении сменить режим.

«Позиции несовместимы, но разговаривать мы готовы», — заключил Лавров.

Ранее Лавров рассказал о действиях РФ при угрозе военной интервенции США в Венесуэлу.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.