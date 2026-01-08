Размер шрифта
Буланова показала новую активную подтанцовку вместо уволенной «энергосберегающей»

Певица Буланова наняла новую подтанцовку после увольнения завирусившихся танцоров
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова показала новую активную подтанцовку. Об этом пишет издание Super.

В появившихся в сети видео можно рассмотреть девушек, которые пришли на смену уволенной и завирусившейся в 2025 году «энергосберегающей» подтанцовке. Энергично двигающиеся артистки в купальниках вызвали одобрение у поклонников Булановой.

В ноябре Telegram-канал Mash сообщал, что бывшая подтанцовка певицы Татьяны Булановой не может найти новую работу. Позже танцоры Алена и Максим Алалыкины выступали с группой «Марсель».

Также актер Артур Базинян обвинял директора Татьяны Булановой в насилии по отношению к ее танцорам. Он утверждает, что супруги Алена и Максим Алалыкины решили покинуть команду певицы после того, как между ними и новым директором Сергеем якобы произошел серьезный конфликт, в ходе которого второй применил физическую силу по отношению к Алене.

Ранее был раскрыт гонорар Булановой после скандала с подтанцовкой.

