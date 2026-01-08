В Петербурге активисты пытаются остановить снос здания бывшего института

В Петербурге активисты пытаются остановить снос здания ВНИИБ (бывший Институт бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте). Об этом сообщили в Telegram-канале «SOS СПб СНОС».

Сносить здание начали 8 января, активисты начали стали залезать на строительную технику, надеясь остановить разрушение ВНИИБа. Они встали прямо под ковшами, тем самым не позволяя обрушать бетонные конструкции.

Вскоре к месту прибыли силовики и стали задерживать защитников здания, сообщили активисты. На опубликованных кадрах видно, что сотрудники ОМОНа уже увели несколько человек. Сами же защитники здания утверждают, что счет задержанных уже идет на десятки.

Впервые информация о сносе здания ВНИИБ появилась в 2019 году. Тогда застройщик получил разрешение на снос здания и строительство на его месте жилого комплекса. Градозащитники несколько лет добивались отмены этого решения, однако в 2025 году городская инспекция выдала ордер на подготовительные работы по сносу.

ВНИИБ — трехэтажное здание в стиле сталинского неоклассицизма, его строительство было завершено в 1957 году. Оно было построено для Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности. В последние годы помещение ВНИИБ выполняло функции бизнес-центра.

