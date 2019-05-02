Слова Зеленского об «общем» между Россией и Украиной оценили в Сети
Пользователи твиттера раскритиковали риторику новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в отношении России.
До этого российский лидер Владимир Путин поприветствовал слова Зеленского о том, что украинская сторона будет предоставлять паспорта жителям России. Он добавил, что это приведет к «единому гражданству».
Однако Зеленский отметил, что отношения между Россией и Украиной нельзя назвать братскими, и единственное, что у них осталось из общего, — это государственная граница.
Эти слова вызвали возмущение в Сети. Многие пользователи твиттера сошлись в том, что Зеленский своей риторикой все больше похож на действующего украинского лидера Петра Порошенко.
«Украинцы поменяли шило на мыло», — написал один из пользователей.
Ранее сообщалось, что советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса.