Слова Зеленского об «общем» между Россией и Украиной оценили в Сети

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Пользователи твиттера раскритиковали риторику новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в отношении России.

До этого российский лидер Владимир Путин поприветствовал слова Зеленского о том, что украинская сторона будет предоставлять паспорта жителям России. Он добавил, что это приведет к «единому гражданству».

Однако Зеленский отметил, что отношения между Россией и Украиной нельзя назвать братскими, и единственное, что у них осталось из общего, — это государственная граница.

Эти слова вызвали возмущение в Сети. Многие пользователи твиттера сошлись в том, что Зеленский своей риторикой все больше похож на действующего украинского лидера Петра Порошенко.

«Украинцы поменяли шило на мыло», — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса.