В посольстве США призвали Россию прекратить «играть в игры»

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В посольстве США в России заявили, что спустя четыре месяца после задержания по подозрению в шпионаже Пола Уилана не было предъявлено улик, доказывающих его вину. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

В посольстве подчеркнули, что при отсутствии улик нет никаких оснований содержать Уилана под стражей.

«Никаких улик так и не представлено, несмотря на официальные заявления, что он был якобы пойман с поличным», — говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали российскую сторону прекратить «играть в игры».

Ранее сообщалось, что семья Пола Уилана боится, что США бросят его «томиться» в российской тюрьме.