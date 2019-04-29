В посольстве США призвали Россию прекратить «играть в игры»
В посольстве США в России заявили, что спустя четыре месяца после задержания по подозрению в шпионаже Пола Уилана не было предъявлено улик, доказывающих его вину. Об этом сообщается в твиттере ведомства.
В посольстве подчеркнули, что при отсутствии улик нет никаких оснований содержать Уилана под стражей.
«Никаких улик так и не представлено, несмотря на официальные заявления, что он был якобы пойман с поличным», — говорится в сообщении.
В ведомстве также призвали российскую сторону прекратить «играть в игры».
Ранее сообщалось, что семья Пола Уилана боится, что США бросят его «томиться» в российской тюрьме.