В Дагестане мощный поток воды смыл автомобили в реку. Погибли беременная женщина и подросток

В Дербентском районе Дагестана несколько автомобилей опрокинулись в реку после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище. Местные жители и спасатели достали из воды семерых пострадавших. Двое из них — беременная женщина и подросток — скончались в больнице. Из зоны подтопления эвакуировали более четырех тысяч человек. Подробнее о стихийном бедствии — в материале «Газеты.Ru».

В Дагестане после гибели женщины и ребенка, которых достали из реки в Дербентском районе, возбудили уголовное дело, сообщило следственное управление СК по республике. Дело расследуют по статье о причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, пострадавших успели извлечь из воды и доставить в больницу, однако позже они скончались . Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, которые привели к трагедии.

В ночь на 5 апреля в Дагестане произошло второе за последние дни наводнение из-за обильных дождей. На Геджухском водохранилище в Дербентском районе прорвало дамбу. Сильное течение смыло автомобили на трассе между поселками Мамедкала и Геджух. Два автомобиля опрокинулись в реку Дарваг Чай.

Глава Центра управления регионом в Дагестане Исрафил Исрафилов рассказал, что из реки спасли семерых человек, среди них были беременная женщина и ребенок. В операции участвовали не только сотрудники экстренных служб, но и местные жители.

Как уточнил представитель дагестанского цента медицины катастроф в беседе с ТАСС, погибли беременная женщина и подросток .

Еще одно ЧП произошло в селе Кирки Кайтагского района, где сошел оползень. Один частный дом там был полностью разрушен, еще два повреждены.

« К сожалению, погиб один человек », — рассказали в МЧС.

Пропавшие без вести

После подтоплений в Дербентском районе Дагестана спасатели продолжают искать двух пропавших без вести , рассказал ТАСС министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий республики Нариман Казимагомедов.

По его словам, в самый опасный момент поток воды снес три легковых автомобиля, в которых находились 10 человек.

« Во время прохождения основного потока воды было снесено три легковых автомобиля, где находились 10 человек : двое погибших, шесть человек спасены и переданы родственникам. Двое пропавших без вести. Поиски продолжаются спасателями и местными волонтерами», — сказал Казиахмедов.

Последствия стихии

В Дагестане после сильных дождей подтопленными остаются девять населенных пунктов. Как сообщило МЧС России, вода зашла в 2075 жилых домов, 1817 приусадебных участков и 173 отрезка дорог. В 15 пунктах временного размещения сейчас находятся 731 человек, среди них 241 ребенок .

В ПВР с людьми работают психологи МЧС и РСЧС. Помощь жителям также оказывают волонтеры и местные жители. По данным ведомства, в ликвидации последствий непогоды на Северном Кавказе задействованы более трех тысяч специалистов и 866 единиц техники, а в самом Дагестане — около 1200 человек и 200 машин.

Отдельно в МЧС России сообщили о ЧП в Махачкале. На улице Перова из-за подмыва грунта обрушилась трехэтажная пристройка к многоквартирному дому. Из здания вывели 500 человек, в том числе 150 детей. Людей разместили у родственников и знакомых, при этом угроза обрушения самого дома сохраняется.

Наиболее тяжелая обстановка сложилась в Дербентском районе. По информации МЧС России, из-за роста уровня воды в Геджухском водохранилище произошел прорыв на комплексе гидротехнических сооружений. Частичную эвакуацию провели в Мамедкале, Юном Пахаре, Геджуке и Кале. Из опасной зоны вывезли 4165 человек, включая 823 детей.

Для жителей развернули шесть пунктов временного размещения. В одном из них остаются 94 человека, в том числе 15 детей, остальные уехали к близким. В одной только Мамедкале вода подтопила 258 частных домов. Кроме того, из-за перелива перекрыли движение на 917-м километре федеральной трассы Р-217 «Кавказ».

Непогода в регионе пока не отступает: дожди продолжаются, местами ожидаются ливни и порывы ветра до 20 метров в секунду. В МЧС России предупредили, что сохраняется риск обвалов, камнепадов и схода селевых потоков. Спасатели продолжают обходить дома, вывозить людей из зоны подтопления и расчищать завалы .